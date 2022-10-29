Cici Filminin Konusu Nedir? Cici Filmi Nerede, Ne Zaman Yayınlanacak? Cici Filmi Uyarlama mı?
Son zamanlarda çalışmaların hız kazandığı Türk sinema sektöründen iyi bir haber de Krek Film isimli yapım şirketinden geldi. Yeni bir filmi seyirci ile buluşturmak için hazırlıklarını tamamlamış olan Krek Film, Cici isimli film için tanıtım fragmanını yayınladı. İşte Cici Filmi ile detayları...
Son zamanlarda çalışmaların hız kazandığı Türk sinema sektöründen iyi bir haber de Krek Film isimli yapım şirketinden geldi. Yeni bir filmi seyirci ile buluşturmak için hazırlıklarını tamamlamış olan Krek Film, Cici isimli film için tanıtım fragmanını yayınladı. Merak ile beklenilen Cici filmine ilişkin detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, Cici filminin konusu nedir? Cici filmi nerede, ne zaman yayınlanacak? Cici filmi uyarlama mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Eki 2022 - 09:00 - Sinema & Fragman
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.