- 29 Eki 2022 - 09:00 G: 29 Eki 2022 - 09:02

Cici Filminin Konusu Nedir? Cici Filmi Nerede, Ne Zaman Yayınlanacak? Cici Filmi Uyarlama mı?

Son zamanlarda çalışmaların hız kazandığı Türk sinema sektöründen iyi bir haber de Krek Film isimli yapım şirketinden geldi. Yeni bir filmi seyirci ile buluşturmak için hazırlıklarını tamamlamış olan Krek Film, Cici isimli film için tanıtım fragmanını yayınladı. İşte Cici Filmi ile detayları...

Son zamanlarda çalışmaların hız kazandığı Türk sinema sektöründen iyi bir haber de Krek Film isimli yapım şirketinden geldi. Yeni bir filmi seyirci ile buluşturmak için hazırlıklarını tamamlamış olan Krek Film, Cici isimli film için tanıtım fragmanını yayınladı. Merak ile beklenilen Cici filmine ilişkin detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, Cici filminin konusu nedir? Cici filmi nerede, ne zaman yayınlanacak? Cici filmi uyarlama mı? İşte, detaylar…

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29 Eki 2022 - 09:00 - Sinema & Fragman

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