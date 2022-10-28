Acun Ilıcalı Bu Sefer Parasıyla Dövdü! 9 Yaşındaki Kızına 9 Milyon Liralık Hediye! Şeyma Subaşı'nın Elinden Çekip Alması An Meselesi... “Acun Reis Çıtayı Yine Çıkarmış Arşa!”

Türkiye’nin en zengin ve başarılı yapımcısı olan Acun Ilıcalı, yalnızca iş hayatındaki başarısıyla değil aynı zamanda da özel hayatıyla en merak edilen isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Eski eşleri ve sevgilileriyle sosyal medya ve magazin gündemini renklendiren Ilıcalı hakkında ortaya çıkan bir haber ise ortalığı birbirine kattı. Kızı Acun Ilıcalı ile ilgili ortaya çıkan bu yeni haber herkesin ağzını kırk karış açık bıraktı. Olaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!