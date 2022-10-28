Acun Ilıcalı Bu Sefer Parasıyla Dövdü! 9 Yaşındaki Kızına 9 Milyon Liralık Hediye! Şeyma Subaşı'nın Elinden Çekip Alması An Meselesi... “Acun Reis Çıtayı Yine Çıkarmış Arşa!”
Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, 9 yaşındaki kızı Melisa’nın doğum günü için 9 milyon TL değerinde bir hediye aldı. Şeyma Subaşı’nın elinden çekip alması an meselesi olan bu konu kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde en çok konuşulan ismi oldu. Ortalığı yangın yerine çeviren bu olayın ardından da yorumlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
Türkiye’nin en zengin ve başarılı yapımcısı olan Acun Ilıcalı, yalnızca iş hayatındaki başarısıyla değil aynı zamanda da özel hayatıyla en merak edilen isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Eski eşleri ve sevgilileriyle sosyal medya ve magazin gündemini renklendiren Ilıcalı hakkında ortaya çıkan bir haber ise ortalığı birbirine kattı. Kızı Acun Ilıcalı ile ilgili ortaya çıkan bu yeni haber herkesin ağzını kırk karış açık bıraktı. Olaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.