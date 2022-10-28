Amerika Hayali Gerçek Olabilir! Green Card Başvurusunda O Detay Çok Dikkat Çekti! O Açıklamayı Mutlaka Okuyun... Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar?
Dünya genelinde kalıplaşmış bir söz olan ‘Amerikan rüyası’ için en kestirme yol olarak Green Card başvuruları 2022 yılı için de başladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti tarafından verilen, Türkçe’de ‘Yeşil Kart’ manasına gelen Green Card ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Dünya genelinde kalıplaşmış bir söz olan ‘Amerikan rüyası’ için en kestirme yol olarak Green Card başvuruları 2022 yılı için de başladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti tarafından verilen, Türkçe’de ‘Yeşil Kart’ manasına gelen Green Card, ömür boyu ABD’de oturma iznini garanti eden belgeye verilen bir ad olarak pek çok ülkede yaşayan vatandaşların talep etmeye başladı belgelerden biri haline geldi. Peki, Green Card başvurusu nereden yapılır? Green Card nasıl alınır, ne işe yarar? İşte, detaylar…
28 Eki 2022 - 23:52 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.