Green Card Başvurusu Son Gün Ne Zaman! Başvuru Ne Zaman Son Bitiyor! Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar?

Dünya genelinde kalıplaşmış bir söz olan ‘Amerikan rüyası’ için en kestirme yol olarak Green Card başvuruları 2022 yılı için de başladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti tarafından verilen, Türkçe’de ‘Yeşil Kart’ manasına gelen Green Card, ömür boyu ABD’de oturma iznini garanti eden belgeye verilen bir ad olarak pek çok ülkede yaşayan vatandaşların talep etmeye başladı belgelerden biri haline geldi. Peki, Green Card başvurusu nereden yapılır? Green Card nasıl alınır, ne işe yarar? İşte, detaylar…