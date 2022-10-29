Ekranların yeni diziler ile tanışmaya devam ettiği şu günlerde geçtiğimiz gün tanıtım fragmanını yayınlayan Güzel Günler dizisi, gündem olur hale geldi. Farklı konusundan usta oyuncuları bir araya getirişine kadar televizyon seyircisinin merak ile beklemeye başladığı Güzel Günler dizisinin ilk bölüm yayın tarihi de belli oldu. Öte yandan Güzel Günler dizisinin yayınlanacağı kanal da geçtiğimiz gün açıklandı. Peki, Güzel Günler dizisinin konusu nedir? Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

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