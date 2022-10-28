Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Aldatmaya Hazır Olun! Ferit ve Seyran Kendilerine Artık Hakim Olamıyor... Aşkları Alev Alev Yükseliyor! Pelin’in Aldatması Ortalığı Karıştırdı!

Ekranların yeni gözdesi olan Yalı Çapkını dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 6.bölümünün fragmanlarını peş peşe yayınladı. İki ayrı fragman ile seyirci karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi, yaşanacak olan sürpriz gelişmeler şimdiden dizinin seyircisini merakta bırakmayı başarırken; aynı zamanda Ferit ile Seyran arasında yapılan anlaşmayla da şaşırtmayı başardı! Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte, detaylar…