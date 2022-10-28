Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Aldatmaya Hazır Olun! Ferit ve Seyran Kendilerine Artık Hakim Olamıyor... Aşkları Alev Alev Yükseliyor! Pelin’in Aldatması Ortalığı Karıştırdı!
Ekranların yeni gözdesi olan Yalı Çapkını dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 6.bölümünün fragmanlarını peş peşe yayınladı. İki ayrı fragman ile seyirci karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi, yaşanacak olan sürpriz gelişmeler şimdiden dizinin seyircisini merakta bırakmayı başarırken; aynı zamanda Ferit ile Seyran arasında yapılan anlaşmayla da şaşırtmayı başardı. İşte detaylar...
Ekranların yeni gözdesi olan Yalı Çapkını dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 6.bölümünün fragmanlarını peş peşe yayınladı. İki ayrı fragman ile seyirci karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi, yaşanacak olan sürpriz gelişmeler şimdiden dizinin seyircisini merakta bırakmayı başarırken; aynı zamanda Ferit ile Seyran arasında yapılan anlaşmayla da şaşırtmayı başardı! Peki, Yalı Çapkını dizisinde neler oluyor? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte, detaylar…
28 Eki 2022 - 23:34 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.