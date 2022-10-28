Camdaki Kız Dizisinde Feride Kalpten Gitti! Aldığı Telefon Dünyasını Başına Yıktı; Ortalık Zangır Zangır Sallandı! Sosyal Medya Sallanıyor…
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Camdaki Kız dizisi, 27 Ekim 2022 Perşembe günü 54. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Yaşananlar ile seyircisini şoktan şoka sürüklemeyi başaran Camdaki Kız dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Camdaki Kız dizisi, 27 Ekim 2022 Perşembe günü 54. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Yaşananlar ile seyircisini şoktan şoka sürüklemeyi başaran Camdaki Kız dizisinin son bölümü sosyal medya platformlarının en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı bir kez daha başardı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
28 Eki 2022 - 16:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.