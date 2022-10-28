Nükhet Duru Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Artık Dayanamaz Hale Geldi, Ortalık Çok Fena Karıştı! “Yok Artık!”
Sahnelerin usta isimlerinden biri olan Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defile öncesinde açıklamalar gerçekleştirdi. Bir moda defilesini izlemeye giden Nükhet Duru, kadın modası ile ilgili konuşmayı da ihmal etmedi. Bu esnada kadınların giydiği bir giysiyi eleştiren Nükhet Duru ile ilgili son detayar...
Sahnelerin usta isimlerinden biri olan Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defile öncesinde açıklamalar gerçekleştirdi. Bir moda defilesini izlemeye giden Nükhet Duru, kadın modası ile ilgili konuşmayı da ihmal etmedi. Bu esnada kadınların giydiği bir giysiyi eleştiren Nükhet Duru’ya tepki ise gecikmedi! Peki, Nükhet Duru ne dedi? Nükhet Duru neye tepki gösterdi? Nükhet Duru neden eleştirildi? İşte, detaylar…
28 Eki 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.