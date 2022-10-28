- 28 Eki 2022 - 23:57 G: 28 Eki 2022 - 23:58

Bergüzar Korel’in Tek Bir İsteği Vardı O da Olmadı! Yaşadıkları Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Halit Ergenç Bile Eşine Kıs Kıs Gülüyor…

Şimdilerde yılın yarısını Londra’da yarısını Türkiye’de geçirmeye başlamış olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, çocuklarına daha çok zaman ayırmaya başladı. Özellikle de kızları Leyla’nın doğumundan sonra setlere bir süre ara vermiş olan Bergüzar Korel, çocuklarıyla sık sık geçirdiği anları takipçileriyle de paylaşır hale geldi. İşte Bergüzar Korel cephesinden son detaylar...

Şimdilerde yılın yarısını Londra’da yarısını Türkiye’de geçirmeye başlamış olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, çocuklarına daha çok zaman ayırmaya başladı. Özellikle de kızları Leyla’nın doğumundan sonra setlere bir süre ara vermiş olan Bergüzar Korel, çocuklarıyla sık sık geçirdiği anları takipçileriyle de paylaşır hale geldi. Bergüzar Korel’in son attığı video ise, sosyal medyanın en çok konuşulan videosu oldu! Peki, Bergüzar Korel ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Bergüzar Korel kızıyla nasıl anlar yaşadı? Bergüzar Korel’in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları ne gibi yorumlarda bulundu? İşte, detaylar…

28 Eki 2022 - 23:57 - Magazin

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Bergüzar Korel’in Tek Bir İsteği Vardı O da Olmadı! Yaşadıkları Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Halit Ergenç Bile Eşine Kıs Kıs Gülüyor… mask
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