Emekliler En Az 4500 Lira Anında Ödeme! Banka Çıtayı Yükseltti... Cepler Paradan Dolup Taşacak! Başvuranın O Sözüne Karşılık Hesabına Geçiyor!
Geçtiğimiz günlerde tam 19 banka ile yeniden promosyon tutarı anlaşması için masaya oturmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle bankaların emeklilere ödediği promosyonların taban tutarlarında artışa gidilmesini talep etti. Bu talebe olumlu yanıt veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası ile ilgili son detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde tam 19 banka ile yeniden promosyon tutarı anlaşması için masaya oturmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle bankaların emeklilere ödediği promosyonların taban tutarlarında artışa gidilmesini talep etti. Bu talebe olumlu yanıt veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası, promosyon ödemelerinde artışa gitti. Emekli maaşını taşıyacaklara güncel promosyon üzerinden ödeme yapacağını açıklayan Ziraat Bankası, emeklilere yapmış olduğu o açıklama ile seslendi! Peki, güncel emekli promosyon tutarları ne kadar, kaç TL? En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte, detaylar…
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28 Eki 2022 - 23:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.