Emekliler En Az 4500 Lira Anında Ödeme! Banka Çıtayı Yükseltti... Cepler Paradan Dolup Taşacak! Başvuranın O Sözüne Karşılık Hesabına Geçiyor!

Geçtiğimiz günlerde tam 19 banka ile yeniden promosyon tutarı anlaşması için masaya oturmuş olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle bankaların emeklilere ödediği promosyonların taban tutarlarında artışa gidilmesini talep etti. Bu talebe olumlu yanıt veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası, promosyon ödemelerinde artışa gitti. Emekli maaşını taşıyacaklara güncel promosyon üzerinden ödeme yapacağını açıklayan Ziraat Bankası, emeklilere yapmış olduğu o açıklama ile seslendi! Peki, güncel emekli promosyon tutarları ne kadar, kaç TL? En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte, detaylar…

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