SSK’dan Emekli Olamayan Vatandaşa Büyük Müjde! Toplu Ödemenizi Alacaksınız; Geçim Derdini Noktalayacaksınız! Şartlar Açıklandı…
Çalışan vatandaşların en büyük hayallerinden biri olan emekliliğin ortaya çıkabilmesi için her vatandaş her zaman şartları sağlayamıyor. Bu gibi durumlarda vatandaşlara geri ödeme yapma fırsatı yaratan Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kısaca SGK, yatırılan primleri, güncel katsayı ile belirleyerek, vatandaşlara geri ödüyor. İşte detaylar...
Çalışan vatandaşların en büyük hayallerinden biri olan emekliliğin ortaya çıkabilmesi için her vatandaş her zaman şartları sağlayamıyor. Bu gibi durumlarda vatandaşlara geri ödeme yapma fırsatı yaratan Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kısaca SGK, yatırılan primleri, güncel katsayı ile belirleyerek, vatandaşlara geri ödüyor. Sadece bir kez alınabilecek olan bu para, emekliliği hak edemeyen vatandaşlar tarafından SGK’dan topluca geri alınabiliyor! Peki, SGK’dan toplu geri ödeme nasıl alınır? SGK prim ödemeleri nasıl geri alınır, şartlar neler? Hangi primler geri ödenir? İşte, detaylar…
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28 Eki 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.