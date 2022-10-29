Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan Kahreden Üzen Haber Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Necati Şaşmaz Hastalığı ne, Ameliyat mı Oldu? İşte Son Sağlık Durumu...
Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, özellikle de Kurtlar Vadisi isimli projenin hem dizi hem de film serilerinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hayranlarının hala Polat Alemdar olarak tanıdığı Necati Şaşmaz’dan kötü haber geldi. İşte Necati Şaşmaz ve sağlık durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, özellikle de Kurtlar Vadisi isimli projenin hem dizi hem de film serilerinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hayranlarının hala Polat Alemdar olarak tanıdığı Necati Şaşmaz’dan kötü haber geldi. Bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalması nedeniyle hastaneye kaldırılan Necati Şaşmaz’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama az önce geldi. Peki, Necati Şaşmaz’ın neyi var? Necati Şaşmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? Necati Şaşmaz iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
29 Eki 2022 - 09:01 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.