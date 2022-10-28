Necati Şaşmaz’dan Kahreden Acı Haber Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Necati Şaşmaz Hastalığı ne, Ameliyat mı Oldu? İşte Son Sağlık Durumu...

Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, özellikle de Kurtlar Vadisi isimli projenin hem dizi hem de film serilerinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hayranlarının hala Polat Alemdar olarak tanıdığı Necati Şaşmaz’dan kötü haber geldi. Bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalması nedeniyle hastaneye kaldırılan Necati Şaşmaz’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama az önce geldi. Peki, Necati Şaşmaz’ın neyi var? Necati Şaşmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? Necati Şaşmaz iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…