- 28 Eki 2022 - 16:10 G: 28 Eki 2022 - 16:13

Necati Şaşmaz’dan Kahreden Acı Haber Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Yürekler Kan Ağladı! Yoğun Bakımdan….

Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, özellikle de Kurtlar Vadisi isimli projenin hem dizi hem de film serilerinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hayranlarının hala Polat Alemdar olarak tanıdığı Necati Şaşmaz’dan kötü haber geldi. İşte Necati Şaşmaz ve sağlık durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, özellikle de Kurtlar Vadisi isimli projenin hem dizi hem de film serilerinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hayranlarının hala Polat Alemdar olarak tanıdığı Necati Şaşmaz’dan kötü haber geldi. Bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalması nedeniyle hastaneye kaldırılan Necati Şaşmaz’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama az önce geldi. Peki, Necati Şaşmaz’ın neyi var? Necati Şaşmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? Necati Şaşmaz iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

28 Eki 2022 - 16:10 - Magazin

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