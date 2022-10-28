Nurgül Yeşilçay Kıpkırmızı Elbisesiyle Ateşleri Yükseltti! “Yandı Buralar!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırlıyor! Ortalık Alev Alev…

Ekranların fenomen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’dan yeni bir paylaşım geldi. Özellikle son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde nasıl kilo verdiğini açıklamıştı. Kilo verme yöntemi ile herkesi şaşırtan Nurgül Yeşilçay’dan son derece fit bir görüntüye sahip olduğu o paylaşım geldi! Peki, Nurgül Yeşilçay ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? Nurgül Yeşilçay kaç kilo verdi? İşte, detaylar…