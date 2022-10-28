Nurgül Yeşilçay'ın Kıpkırmızı Elbisesili Pozuyla Olay Oldu! Göğüs Dekoltesi ve Yırtmacıyla Ateşleri Yükseltti! “Yandı Buralar!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı...
Ekranların fenomen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’dan yeni bir paylaşım geldi. Özellikle son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde nasıl kilo verdiğini açıklamıştı. Kilo verme yöntemi ile herkesi şaşırtan Nurgül Yeşilçay ile ilgili merak edilen son gelişmeler haberimizde...
Ekranların fenomen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’dan yeni bir paylaşım geldi. Özellikle son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde nasıl kilo verdiğini açıklamıştı. Kilo verme yöntemi ile herkesi şaşırtan Nurgül Yeşilçay’dan son derece fit bir görüntüye sahip olduğu o paylaşım geldi! Peki, Nurgül Yeşilçay ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Nurgül Yeşilçay nasıl kilo verdi? Nurgül Yeşilçay kaç kilo verdi? İşte, detaylar…
28 Eki 2022 - 20:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.