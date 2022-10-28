- 28 Eki 2022 - 16:16 G: 28 Eki 2022 - 16:20

Mahkum Dizisinin Barış’ı Babasıyla Şoktan Şoka Soktu! Meğer Yıllardır Ekranlardaymış! “Sen Neymişsin Be İsmail!”

Ekranların yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, özellikle son iki sezondur yer aldığı Mahkum isimli dizide canlandırdığı ‘Barış ve Savaş Yesari’ isimli ikiz kardeşler ile çok beğenildi. Şimdilerde dizisi finale hazırlanan İsmail Hacıoğlu, bir süredir özel yaşamıyla da çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte detaylar...

Ekranların yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, özellikle son iki sezondur yer aldığı Mahkum isimli dizide canlandırdığı ‘Barış ve Savaş Yesari’ isimli ikiz kardeşler ile çok beğenildi. Şimdilerde dizisi finale hazırlanan İsmail Hacıoğlu, bir süredir özel yaşamıyla da çok konuşulan isimlerden biri oldu. Öte yandan İsmail Hacıoğlu’nun babasının ünlü olduğunu duyanlar, ünlü oyuncunun babasının adını öğrenince şoke olmadan geçemedi! Peki, İsmail Hacıoğlu’nun babası kim, ünlü mü, ne iş yapıyor? İsmail Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu’nun çocuğu mu? İşte, detaylar…

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28 Eki 2022 - 16:16 - Magazin

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