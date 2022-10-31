- 31 Eki 2022 - 14:32

Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Şok Etti! Kıskançlık Strateji Duyanları Şaşırttı! Her şey Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi...

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Dinçerler ve Hadise arasındaki sırat köprüsü giderek incelmeye devam ediyor. Hadise’yi parmağında oyum oyum oynatan Dinçerler hakkında ortaya çıkanlar canlı yayında açıklanınca milyonlar resmen mosmor kesti. Ortalığı yangın yerine çeviren o açıklamaları sizin için derledik.

Yıllardır hem güzelliği hem de başarılı sanatçı kimliğiyle ortalığı yangın yerine çeviren görenin içini titreten Hadise, geçtiğimiz haftalarda 5 aylık eşi Mehmet Dinçerler ile beş dakikada boşanmasıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasında yerini almıştı. Evlilikleri kadar ayrılıklarıyla da sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran ikiliyle alakalı olarak ortaya atılan iddialara son nokta ise canlı yayında konuldu. Peki, neydi o iddia?

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31 Eki 2022 - 14:32 Ankara- Yaşam

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