Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Şok Etti! Kıskançlık Strateji Duyanları Şaşırttı! Her şey Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi...

Yıllardır hem güzelliği hem de başarılı sanatçı kimliğiyle ortalığı yangın yerine çeviren görenin içini titreten Hadise, geçtiğimiz haftalarda 5 aylık eşi Mehmet Dinçerler ile beş dakikada boşanmasıyla gündemde en çok konuşulan isimler arasında yerini almıştı. Evlilikleri kadar ayrılıklarıyla da sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran ikiliyle alakalı olarak ortaya atılan iddialara son nokta ise canlı yayında konuldu. Peki, neydi o iddia?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!