- 28 Eki 2022 - 23:17

Melisa Döngel'in Sıcak Sıcacık Pozları Olay Oldu! Kumlara Leoparlı Bikinisiyle Uzanıp Cayır Cayır Yaktı! İncecik Bel, Muhteşem Fizik, Göğüs Dekoltesi…

En son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde boy gösteren Melisa Döngel, fiziğiyle ortamı cayır cayır yaktı! Sıcacık kumara leoparlı bikinisiyle uzanan Melisa Döngel; incecik beli, muhteşem fiziği ve göğüs dekoltesiyle sevenlerinden tam not aldı. Bakanların tekrar tekrar baktığı Melisa Döngel’e bir takipçisi ise “Of be yanıyorsun” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam gibi çok konuşulan projelerde bulunan Melisa Döngel, henüz 22 yaşında olmasına rağmen yeteneklerinin üst seviyede olduğunu gösteriyordu. Her bir dizisinde daha çok gelişen ve değişen Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımlar ortalığı alev alev yaktı! İşte fiziğini konuşturan Melisa Döngel’in o pozları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

28 Eki 2022 - 23:17 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Elinde Patladı! Sırat Köprüsü Giderek İnceliyor! Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi... mask
Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Elinde Patladı! Sırat Köprüsü Giderek İnceliyor! Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi...
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Matem Var! Mine Ölüyor! Ağzı Yüzü Tanınmaz Halde.... Somer’in Sonu Hapishane Oldu! “Hak Ettiğinizi Sonunda Buldunuz!” Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Matem Var! Mine Ölüyor! Ağzı Yüzü Tanınmaz Halde.... Somer’in Sonu Hapishane Oldu! “Hak Ettiğinizi Sonunda Buldunuz!” Neler Oluyor?
Sinem Ünsal Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Minicik Elbisesiyle Bacak ve Göğüs Şov Yaptı! Sevgilisi Halit Özgü Çıldıracak, Kafayı Yiyecek… mask
Sinem Ünsal Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Minicik Elbisesiyle Bacak ve Göğüs Şov Yaptı! Sevgilisi Halit Özgü Çıldıracak, Kafayı Yiyecek…
Masterchef Yarışması Yine Karıştı! Ağız Burun Kavga! Diskalifiyeler Peş Peşe Geldi, Acun Ilıcalı “İki Saygısızı da Görmek İstemiyorum” Dedi! Kavganın Perde Arkası Korkunç… mask
Masterchef Yarışması Yine Karıştı! Ağız Burun Kavga! Diskalifiyeler Peş Peşe Geldi, Acun Ilıcalı “İki Saygısızı da Görmek İstemiyorum” Dedi! Kavganın Perde Arkası Korkunç…
Demet Akalın'ın Yüzüne Yapılan Efekt Sosyal Medyada Olay Oldu! Öyle Bir Hataya Düştü Ki, Gözlerden Kaçmadı! “Yapma Şunu Kendine Be!” Neler Oluyor? mask
Demet Akalın'ın Yüzüne Yapılan Efekt Sosyal Medyada Olay Oldu! Öyle Bir Hataya Düştü Ki, Gözlerden Kaçmadı! “Yapma Şunu Kendine Be!” Neler Oluyor?
Demet Özdemir'in Siyah Beyaz Pozları Şok Etti! Gömleğinin Düğmelerini Açtıkça Açtı! Oğuzhan Koç Yine Bozulacak! Sevişme Sahneni Aratmıyor! mask
Demet Özdemir'in Siyah Beyaz Pozları Şok Etti! Gömleğinin Düğmelerini Açtıkça Açtı! Oğuzhan Koç Yine Bozulacak! Sevişme Sahneni Aratmıyor!
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Şok Etti! Evlilik Teklifi İfşa Oldu! Tek Bir Kareyle Ortalığı Ayağa Kaldırdılar... Aşk Çıkmazı! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Şok Etti! Evlilik Teklifi İfşa Oldu! Tek Bir Kareyle Ortalığı Ayağa Kaldırdılar... Aşk Çıkmazı!
Hayat Bugün Dizisinde Gözyaşları Sel Oldu! Gizem'in Sonu Yürekleri Paramparça Etti! Hamile Olduğu Daha Bugün Öğrenilmişti; Ölümü Öyle Bir Basına Sızdı Ki... mask
Hayat Bugün Dizisinde Gözyaşları Sel Oldu! Gizem'in Sonu Yürekleri Paramparça Etti! Hamile Olduğu Daha Bugün Öğrenilmişti; Ölümü Öyle Bir Basına Sızdı Ki...
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri'nin İlişkisi Resmileşti! Yüzleri Kıpkırmızı Eden Yatak Sahnesi Şok Etti! Evli Halleri,,, Tepkiler Arka Arkaya… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri'nin İlişkisi Resmileşti! Yüzleri Kıpkırmızı Eden Yatak Sahnesi Şok Etti! Evli Halleri,,, Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef’te Stüdyo Karıştı! Aldatıldığını Canlı Yayında Öğrendi; Tüm Tezgahları Devirdi! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tüm Film Koptu! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef’te Stüdyo Karıştı! Aldatıldığını Canlı Yayında Öğrendi; Tüm Tezgahları Devirdi! Evlenecekleri Konuşuluyordu Ama Tüm Film Koptu! Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Elinde Patladı! Sırat Köprüsü Giderek İnceliyor! Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi... mask
Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Elinde Patladı! Sırat Köprüsü Giderek İnceliyor! Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi...
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Matem Var! Mine Ölüyor! Ağzı Yüzü Tanınmaz Halde.... Somer’in Sonu Hapishane Oldu! “Hak Ettiğinizi Sonunda Buldunuz!” Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Matem Var! Mine Ölüyor! Ağzı Yüzü Tanınmaz Halde.... Somer’in Sonu Hapishane Oldu! “Hak Ettiğinizi Sonunda Buldunuz!” Neler Oluyor?
Sinem Ünsal Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Minicik Elbisesiyle Bacak ve Göğüs Şov Yaptı! Sevgilisi Halit Özgü Çıldıracak, Kafayı Yiyecek… mask
Sinem Ünsal Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Minicik Elbisesiyle Bacak ve Göğüs Şov Yaptı! Sevgilisi Halit Özgü Çıldıracak, Kafayı Yiyecek…
Masterchef Yarışması Yine Karıştı! Ağız Burun Kavga! Diskalifiyeler Peş Peşe Geldi, Acun Ilıcalı “İki Saygısızı da Görmek İstemiyorum” Dedi! Kavganın Perde Arkası Korkunç… mask
Masterchef Yarışması Yine Karıştı! Ağız Burun Kavga! Diskalifiyeler Peş Peşe Geldi, Acun Ilıcalı “İki Saygısızı da Görmek İstemiyorum” Dedi! Kavganın Perde Arkası Korkunç…
Demet Akalın'ın Yüzüne Yapılan Efekt Sosyal Medyada Olay Oldu! Öyle Bir Hataya Düştü Ki, Gözlerden Kaçmadı! “Yapma Şunu Kendine Be!” Neler Oluyor? mask
Demet Akalın'ın Yüzüne Yapılan Efekt Sosyal Medyada Olay Oldu! Öyle Bir Hataya Düştü Ki, Gözlerden Kaçmadı! “Yapma Şunu Kendine Be!” Neler Oluyor?
Demet Özdemir'in Siyah Beyaz Pozları Şok Etti! Gömleğinin Düğmelerini Açtıkça Açtı! Oğuzhan Koç Yine Bozulacak! Sevişme Sahneni Aratmıyor! mask
Demet Özdemir'in Siyah Beyaz Pozları Şok Etti! Gömleğinin Düğmelerini Açtıkça Açtı! Oğuzhan Koç Yine Bozulacak! Sevişme Sahneni Aratmıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL