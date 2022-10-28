Melisa Döngel'in Sıcak Sıcacık Pozları Olay Oldu! Kumlara Leoparlı Bikinisiyle Uzanıp Cayır Cayır Yaktı! İncecik Bel, Muhteşem Fizik, Göğüs Dekoltesi…
En son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde boy gösteren Melisa Döngel, fiziğiyle ortamı cayır cayır yaktı! Sıcacık kumara leoparlı bikinisiyle uzanan Melisa Döngel; incecik beli, muhteşem fiziği ve göğüs dekoltesiyle sevenlerinden tam not aldı. Bakanların tekrar tekrar baktığı Melisa Döngel’e bir takipçisi ise “Of be yanıyorsun” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam gibi çok konuşulan projelerde bulunan Melisa Döngel, henüz 22 yaşında olmasına rağmen yeteneklerinin üst seviyede olduğunu gösteriyordu. Her bir dizisinde daha çok gelişen ve değişen Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımlar ortalığı alev alev yaktı! İşte fiziğini konuşturan Melisa Döngel’in o pozları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.