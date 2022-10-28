Melisa Döngel'in Sıcak Sıcacık Pozları Olay Oldu! Kumlara Leoparlı Bikinisiyle Uzanıp Cayır Cayır Yaktı! İncecik Bel, Muhteşem Fizik, Göğüs Dekoltesi…

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam gibi çok konuşulan projelerde bulunan Melisa Döngel, henüz 22 yaşında olmasına rağmen yeteneklerinin üst seviyede olduğunu gösteriyordu. Her bir dizisinde daha çok gelişen ve değişen Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımlar ortalığı alev alev yaktı! İşte fiziğini konuşturan Melisa Döngel’in o pozları…

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