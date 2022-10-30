Hülya Avşar'dan Mastürbasyon Sahnesi Hakkımda Bomba Yorum!! “O İşin Patenti Ben de” Yıllar Önce Milyonlar İzlemiş! “Boyun Kadar Kızın Var, Az Utanman Olsun!”
Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda fırtınalar estiren Hülya Avşar’dan mastürbasyon açıklaması geldi. “O işin patenti bende.” Diyen Avşar Kızı, sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi oldu ve eleştiri dolu yorumlarında hedefi oldu. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren o açıklama neydi?
Son zamanların en çok konuşulan ismi olan Hülya Avşar, bu sefer gündemde ne dekoltesi ne de özel hayatıyla anılıyor. Gündeme bomba gibi düşen bir açıklamayla herkesi hayrete düşüren bu açıklamayla beraber dizideki bir sahnede gündemde yeniden yankı uyandırdı. Peki, o sahne ve büyük yankı uyandıran olay neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.