Hülya Avşar'dan Mastürbasyon Sahnesi Hakkımda Şok Eden Yorum!! “O İşin Patenti Ben de” Yıllar Önce Milyonlar İzlemiş! “Boyun Kadar Kızın Var, Az Utanman Olsun!”

Son zamanların en çok konuşulan ismi olan Hülya Avşar, bu sefer gündemde ne dekoltesi ne de özel hayatıyla anılıyor. Gündeme bomba gibi düşen bir açıklamayla herkesi hayrete düşüren bu açıklamayla beraber dizideki bir sahnede gündemde yeniden yankı uyandırdı. Peki, o sahne ve büyük yankı uyandıran olay neydi?

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