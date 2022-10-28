Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Herkesi Ters Köşe Yaptı! Sürpriz Evlilik Herkesi Şoka Soktu! Ayrılık Haberleri Gelmişti Ama Aileler Devreye Girdi, Babalar Resti Çekti!

Güzelliğiyle, yeşil gözleriyle milyonların kalbinde taht kuran Cemre Baysel ve gerek yakışıklılığıyla gerek kaslarıyla ön plana çıkan Aytaç Şaşmaz, Baht oyunu dizisi sayesinde bir araya gelmişlerdi. Dizinin ilk bölümlerinde arkadaş olana ama daha sonra birbirlerine aşık olan iki isim, hayranlarının yüzünü güldürmüştü. Kısa bir süre önce ayrılmaya karar Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in şimdide sessiz sedasız evlenmeye karar verdikleri gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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