Neslihan Atagül Dantelli Sütyeniyle Kalp Atışını 135 BPM’ye Çıkardı! “Şu Fiziğin Halis Mi?” Ceketinin Altından Gözüken Göğüs Dekoltesiyle Sıcaktan Kavurdu!

Nare karakterine hayat verdiği Sefirin Kızı dizisinden sağlık problemlerinden dolayı ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, sevenlerini paramparça bir hale getirmişti. Dizi devam ederken ekranlara veda etmek zorunda kalan Atagül, reytinglerin çakılmasına neden olmuştu. Atagül’ün ayrılmasından birkaç bölüm sonra ise Sefirin Kızı dizisi ekranlardan çekilmişti. Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde fırtınalar estiren Neslihan Atagül’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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