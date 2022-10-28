- 28 Eki 2022 - 20:09 G: 28 Eki 2022 - 20:15

Neslihan Atagül Dantelli Sütyeniyle Kalp Atışını 135 BPM’ye Çıkardı! “Şu Fiziğin Halis Mi?” Ceketinin Altından Gözüken Göğüs Dekoltesiyle Sıcaktan Kavurdu!

Sefirin Kızı dizisinden sonra ilk kez ekranlara Gecenin Ucunda dizisiyle dönen Neslihan Atagül, milyonların kalbine güzelliğiyle indirdi! Dantelli bir sütyen giyerek kalp atışını 135 BPM’ye çıkaran Neslihan Atagül’e hayranları mest oldu. “Şu fiziğin halis mi?” yorumlarını alan Neslihan Atagül, ceketinin altından gözüken dekoltesiyle kavurdu! İşte milyonların “Maşallah” demeden yapamadığı o paylaşım…

Nare karakterine hayat verdiği Sefirin Kızı dizisinden sağlık problemlerinden dolayı ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, sevenlerini paramparça bir hale getirmişti. Dizi devam ederken ekranlara veda etmek zorunda kalan Atagül, reytinglerin çakılmasına neden olmuştu. Atagül’ün ayrılmasından birkaç bölüm sonra ise Sefirin Kızı dizisi ekranlardan çekilmişti. Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde fırtınalar estiren Neslihan Atagül’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eki 2022 - 20:09 Ankara- Yaşam

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