Neslihan Atagül Dantelli Sütyeniyle Kalp Atışını 135 BPM’ye Çıkardı! “Şu Fiziğin Halis Mi?” Ceketinin Altından Gözüken Göğüs Dekoltesiyle Sıcaktan Kavurdu!
Sefirin Kızı dizisinden sonra ilk kez ekranlara Gecenin Ucunda dizisiyle dönen Neslihan Atagül, milyonların kalbine güzelliğiyle indirdi! Dantelli bir sütyen giyerek kalp atışını 135 BPM’ye çıkaran Neslihan Atagül’e hayranları mest oldu. “Şu fiziğin halis mi?” yorumlarını alan Neslihan Atagül, ceketinin altından gözüken dekoltesiyle kavurdu! İşte milyonların “Maşallah” demeden yapamadığı o paylaşım…
Nare karakterine hayat verdiği Sefirin Kızı dizisinden sağlık problemlerinden dolayı ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, sevenlerini paramparça bir hale getirmişti. Dizi devam ederken ekranlara veda etmek zorunda kalan Atagül, reytinglerin çakılmasına neden olmuştu. Atagül’ün ayrılmasından birkaç bölüm sonra ise Sefirin Kızı dizisi ekranlardan çekilmişti. Şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde fırtınalar estiren Neslihan Atagül’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.