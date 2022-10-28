Hande Erçel Koca Bir Araç Dolusu Çiçek Aldı! Herkes Kerem Bürsin Sandı Ama Olayın Aslı Çok Başka… “Evlenin Artık!”

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezonunun sonunda birlikte Maldivler tatiline giderek aşklarını ilan etmişlerdi. İkinci sezon çekimlerine sevgili olarak başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin izlenme oranlarını tavanlara çıkarmıştı. Tüm dünya çapında etki eden bir dizide başrol olarak bulunan Hande Erçel’e gelen çiçekler ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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