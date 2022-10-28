Hande Erçel Koca Bir Araç Dolusu Çiçek Aldı! Herkes Kerem Bürsin Sandı Ama Olayın Aslı Çok Başka… “Evlenin Artık!”
Güzelliğiyle dünyayı sallayan Hande Erçel, koca bir araç dolusu çiçek aldığını ilk kez duyurdu! Herkes bu çiçeklerin Kerem Bürsin’den geldiğini sandı ama olayın aslı bambaşka çıktı. Kısa bir süre önce yarım kaldıkları aşkı yeniden başlatan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e sevenleri ise “Evlenin artık” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezonunun sonunda birlikte Maldivler tatiline giderek aşklarını ilan etmişlerdi. İkinci sezon çekimlerine sevgili olarak başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin izlenme oranlarını tavanlara çıkarmıştı. Tüm dünya çapında etki eden bir dizide başrol olarak bulunan Hande Erçel’e gelen çiçekler ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.