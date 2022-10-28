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28 Eki 2022 - 20:10

Masterchef Somer Şef Serveti Keseye Yine Attı! Sadece 36 Saniye İçin Paraya Para Demedi; Anında Hesabına Geçti! “Şefim Bizde Ay Sonunu Düşünüyoruz!”

TV8 ekranlarına damga vuran Masterchef yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, parayı yine kesesine attı. Sadece 36 saniyede paraya para demeyen Somer Sivrioğlu, paraları anında cebine attı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Somer Şef, yorumlarında hedefi oldu. Peki, neydi o yorumlar ve kazanılan miktar neydi?