Masterchef Somer Şef Serveti Keseye Yine Attı! Sadece 36 Saniye İçin Paraya Para Demedi; Anında Hesabına Geçti! “Şefim Bizde Ay Sonunu Düşünüyoruz!”
TV8 ekranlarına damga vuran Masterchef yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, parayı yine kesesine attı. Sadece 36 saniyede paraya para demeyen Somer Sivrioğlu, paraları anında cebine attı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Somer Şef, yorumlarında hedefi oldu. Peki, neydi o yorumlar ve kazanılan miktar neydi?
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında gerçekleşen ve reyting rekorlarını alt üst eden yarışma Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, iş hayatındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ortalığı yangın yerine çeviren yeni bir reklam filmiyse herkesi şaşkına çevirdi. Peki, kısa sürede milyonlar kazanılan reklam filmine ilişkin detaylar ne yöndeydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.