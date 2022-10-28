PTT’den Tam Tamına 2.500 Lira Destek! IBAN Numaralarına Anında Yatırılıyor; Cepler Bu Parayla Dolup Taşıyor! Dar Gelirli Aileler Hemen Başvurunuzu Yapın…

Kış aylarının da yaklaşmasıyla birlikte vatandaşın kafasında ısınma sorunu oluştu. Doğalgazı açınca cüzdanı alev alan, açmayınca soğuktan hasta olan vatandaş, ne yapacağını şaşırmıştı ama sonunda devletten bir destek daha geldi. Yoğun ilgi gören Doğalgaz Tüketim Desteğinin nasıl alınacağı ve ne kadar olduğu araştırmalara konu olunca; tüm detayları sizin için haberimizde topladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

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