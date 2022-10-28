- 28 Eki 2022 - 20:22 G: 28 Eki 2022 - 20:24

PTT’den Tam Tamına 2.500 Lira Destek! IBAN Numaralarına Anında Yatırılıyor; Cepler Bu Parayla Dolup Taşıyor! Dar Gelirli Aileler Hemen Başvurunuzu Yapın…

Hükümet, dar gelirli ailelerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. PTT aracılığıyla tam tamına 2500 liraya kadar destek veren devlet, paylaşılan IBAN bilgilerine anında ödemelerin yatacağını duyurdu. Cepleri bu parayla doldurup taşıracak olan devlet, yüzleri güldürdü. Doğalgaz Tüketim Desteği altında ödemeler yapmaya başlayan devlet, başvuru şartlarını tek tek açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kış aylarının da yaklaşmasıyla birlikte vatandaşın kafasında ısınma sorunu oluştu. Doğalgazı açınca cüzdanı alev alan, açmayınca soğuktan hasta olan vatandaş, ne yapacağını şaşırmıştı ama sonunda devletten bir destek daha geldi. Yoğun ilgi gören Doğalgaz Tüketim Desteğinin nasıl alınacağı ve ne kadar olduğu araştırmalara konu olunca; tüm detayları sizin için haberimizde topladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eki 2022 - 20:22 Ankara- Yaşam

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