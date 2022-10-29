- 29 Eki 2022 - 09:52 G: 29 Eki 2022 - 10:16

Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık, Kuyumcuların Elleri Kolları Tir Tir Titriyor! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor…

Altın fiyatlarında her şey yerle bir oldu. Ağızların yarım metre açık kaldı; kuyumcuların elleri kolları tir tir titremeye başladı! 1000 liranın altına düşen altın, yeniden şekillenerek 28 Ekim güncel fiyatları oluşturdu. Birçok kişi ise altın fiyatları hakkında “Biz yandık, bundan sonra altın almak çok zor” yorumları yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

FED’in gelecek olan son dakika kararıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek olan gram altın yeni kararı Kasım ayında açıklanacaktı. Günler kala gelecek olan bu karar hakkında tahminler oluşmaya başladı. Fed’den 75 baz puan faiz artırımı yapacağının düşünülmesi ise altının seyrini merak etti. Düşüş ya da yükselişin ne zaman yaşanacağı kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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29 Eki 2022 - 09:52 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatları Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Yatırımcı Son Noktada, Bir Düşüş Daha Olursa Film Kopacak! 28 Ekim Altın Fiyatları… mask
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