Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık, Kuyumcuların Elleri Kolları Tir Tir Titriyor! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor…

FED’in gelecek olan son dakika kararıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek olan gram altın yeni kararı Kasım ayında açıklanacaktı. Günler kala gelecek olan bu karar hakkında tahminler oluşmaya başladı. Fed’den 75 baz puan faiz artırımı yapacağının düşünülmesi ise altının seyrini merak etti. Düşüş ya da yükselişin ne zaman yaşanacağı kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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