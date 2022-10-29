Hayat Bugün Dizisinin Barış'ının Sonu Yürekleri Sızlattı! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek! Gözyaşları Sel Oldu Aktı...
Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış’ın sonu yürekleri sızlattı. Kanser olmasının ardından şimdi de karısının kollarının arasında can verecek olması seyircilerin aklını hayalini başından aldı. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bu gerçek ortalığı resmen yangın yerine çevirdi. Peki, senaryonun ilerleyen kısımlarında ne oluyor?
Dünyaca ünlü New Amsterdam dizisinden uyarlama olan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren ortalığı yangın yerine çeviren Hayat Bugün dizisi, hem başarılı oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla reytinglerin altını üstüne getirmeye devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Hayat Bugün senaryosu ifşa olmaya devam ediyor. Özellikle yayınlanan ikinci bölümde ortaya çıkan gerçekler herkesi çılgına çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.