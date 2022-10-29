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29 Eki 2022 - 10:46

Masterchef Yarışmacılarına Acun Ilıcalı’dan 70 Bin Liralık Destek! Bu Devirde Baba Oğluna Vermez... Cüzdanları Paradan Patlayacak! Servet Kazandılar… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacılara Acun Ilıcalı’dan bomba bir jest geldi. Tam tamına 70 bin lira veren Acun Ilıcalı, babaların oğluna vermeyeceği bir ödeme yaptı! Cüzdanlarının paradan patlayacağı ortaya çıkmış oldu. İşte milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan o karar…