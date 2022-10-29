- 29 Eki 2022 - 10:46 G: 29 Eki 2022 - 11:06

Masterchef Yarışmacılarına Acun Ilıcalı’dan 70 Bin Liralık Destek! Bu Devirde Baba Oğluna Vermez... Cüzdanları Paradan Patlayacak! Servet Kazandılar… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacılara Acun Ilıcalı’dan bomba bir jest geldi. Tam tamına 70 bin lira veren Acun Ilıcalı, babaların oğluna vermeyeceği bir ödeme yaptı! Cüzdanlarının paradan patlayacağı ortaya çıkmış oldu. İşte milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan o karar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele vermişti. Kırmızı takım hafta boyunca oynana 3 oyunu kaybetmişti. Son eleme adayları ise Yağız ve Metin olmuştu. Fatma Nur’un bireysel mücadeleyi kazanmasından dolayı Kırmızı takımdan bir tek Fatma Nur potaya gitmemişti. Zorlu bir hafta geçiren Masterchef yarışmacılarına Acun Ilıcalı’dan gelen jest şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Eki 2022 - 10:46 Ankara- Yaşam

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