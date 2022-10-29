Seda Sayan'ın Kocasının Tüm Serveti Basına Sızdı! Miami'deki Ev Bile Dudakların Uçuklamasına Yetiyor! “İyi Yere Kapak Attın Çıtır Enişte!” Tepkiler Gırla...

Yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran ve her paylaşımı ve açıklamasıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Kadırgalı Seda Sayan, 7. Kez nikâh masasına oturduğu kendinden 25 yaş küçük biricik eşi Çağlar Ökten ile aşk dolu anlar yaşamaya devam ederken şimdiyse ortaya Çağlar Ökten’in serveti sızdı. Görenin duyanın aklını yerinden oynatan o serveti ve Kadırgalı tarafından gelen hediyeye ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için kaleme aldık.

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