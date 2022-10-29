Seda Sayan'ın Kocasının Tüm Serveti Basına Sızdı! Miami'deki Ev Bile Dudakların Uçuklamasına Yetiyor! “İyi Yere Kapak Attın Çıtır Enişte!” Tepkiler Gırla...
Sabahların Sultanı Seda Sayan’ın kocasının tüm serveti basına sızdı. Sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen Miami’de evinde fiyatı ortaya çıkınca dudaklar uçuklarken yorumlarda arka arkaya geldi. Tepkilerin gitgide büyüdüğü bu olaya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık.
Yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran ve her paylaşımı ve açıklamasıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Kadırgalı Seda Sayan, 7. Kez nikâh masasına oturduğu kendinden 25 yaş küçük biricik eşi Çağlar Ökten ile aşk dolu anlar yaşamaya devam ederken şimdiyse ortaya Çağlar Ökten’in serveti sızdı. Görenin duyanın aklını yerinden oynatan o serveti ve Kadırgalı tarafından gelen hediyeye ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için kaleme aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.