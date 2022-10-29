Sadece Bunu Yaparak Evlenme Teklifi Alabilirsiniz! Tek Bir Hamleyle Sevgiliniz Yollarına Güller Dökecek; Kırmızı Halılar Serecek! Buluşmalardan Hemen Önce… “Yok Artık!”

Sevgilinizle her buluşmada özenle hazırlanıyor ve çok şık giyiniyor olabilirsiniz. Her buluşmaya evlenme teklifi alacak gibi giyiniyor ama karşı taraf bunu bir türlü yapmayıp eşofmanla geliyorsa ilişkinizde ciddiyet ya da önem eksiktir. Alışkanlıkların önüne geçmek ve aşkınızı artırmak yapacağınız şeyse çok basit! Peki, ne oluyor?

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