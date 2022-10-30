Günel Zeynalova ve İbrahim Tatlıses Bağlantısı Şok Etti! Günel Zeynalova Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Günel Zeynalova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Son zamanlarda geçirdiği değişim ile dikkat çeken ünlü isimlerden biri olan Azeri kızı Günel Zeynelova, magazin takipçilerinin gündemine oturan isimlerden biri olmayı başardı. Hem şarkılarıyla çok beğenilen hem de değişimiyle sık sık Türkiye’deki hayranlarının dikkatini çeken Günel Zeynelova, son haliyle görenleri bir kez daha şaşırttı. İşte detaylar...
Son zamanlarda geçirdiği değişim ile dikkat çeken ünlü isimlerden biri olan Azeri kızı Günel Zeynelova, magazin takipçilerinin gündemine oturan isimlerden biri olmayı başardı. Hem şarkılarıyla çok beğenilen hem de değişimiyle sık sık Türkiye’deki hayranlarının dikkatini çeken Günel Zeynelova, son haliyle görenleri bir kez daha şaşırttı. Öte yandan şimdilerde magazin takipçilerinin yakından takip etmeye başladığı Günel Zeynelova’nın ünlü oluş hikayesi herkesi şaşırtan bir başka detay oldu! Peki, Günel Zeynalova kimdir, kaç yaşındadır? Günel Zeynalova nasıl keşfedildi? Günel Zeynalova ile İbrahim Tatlıses’in bağlantısı ne? İşte, detaylar…
30 Eki 2022 - 09:50 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.