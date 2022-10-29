Yalı Çapkını Dizisinin Yusuf’u Umut Gezer Kimdir? Umut Gezer ve Afra Saraçoğlu Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Meğer…

Bir süredir televizyon seyircisini etkisi altına almış olan Yalı Çapkını isimli dizi, sadece gerçek yaşam hikayesinden uyarlanan konusu ile değil; aynı zamanda performanslarıyla kendisine dizi seyircisini hayran bırakan oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. O isimlerden biri olan genç oyuncu Umut Gezer, Yalı Çapkını dizisinde Yusuf karakterine hayat vermeye başladı. Yusuf karakteriyle beğeni toplayan Umut Gezer’in nasıl ünlü olduğu ise, herkesi şaşırttı. Peki, Yalı Çapkını dizisinin Yusuf’u Umut Gezer kimdir? Umut Gezer kaç yaşında, aslen nereli? Umut Gezer nasıl ünlü oldu, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…