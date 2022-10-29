Demet Özdemir Daracık Bluzundan Taşan Göğüsleriyle Yaktı Yıktı! “Oğuzhan Koç Bunun Üstüne Boşanma Davası Açar!” Tepkiler Arka Arkaya! Neler Oluyor?

Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle yürekleri yangın yerine çeviren, en sonda rol almış olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisi sayesinde gündemdeki yerini bir an olsun kimseye kaptırmayan çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir’in son paylaşımını görenlerinse yüreği yandı. Kısa sürede tüm manşetlerde yer alan o haberi sizin için derledik.

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