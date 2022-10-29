- 29 Eki 2022 - 12:43 G: 29 Eki 2022 - 12:58

Demet Özdemir Daracık Bluzundan Taşan Göğüsleriyle Yaktı Yıktı! “Oğuzhan Koç Bunun Üstüne Boşanma Davası Açar!” Tepkiler Arka Arkaya! Neler Oluyor?

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Demet Özdemir, daracık bluzundan taşan göğüsleriyle ortalığı yaktı yıktı. Sosyal medya ve magazin gündeminin bir anda en çok konuşulan konusu olan Özdemir’in son paylaşımındaki dekoltesine de yorumlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?

Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle yürekleri yangın yerine çeviren, en sonda rol almış olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisi sayesinde gündemdeki yerini bir an olsun kimseye kaptırmayan çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir’in son paylaşımını görenlerinse yüreği yandı. Kısa sürede tüm manşetlerde yer alan o haberi sizin için derledik.

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29 Eki 2022 - 12:43 Ankara- Yaşam

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Demet Özdemir Daracık Bluzundan Taşan Göğüsleriyle Yaktı Yıktı! “Oğuzhan Koç Bunun Üstüne Boşanma Davası Açar!” Tepkiler Arka Arkaya! Neler Oluyor? mask
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