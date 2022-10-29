Demet Özdemir Daracık Bluzundan Taşan Göğüsleriyle Yaktı Yıktı! “Oğuzhan Koç Bunun Üstüne Boşanma Davası Açar!” Tepkiler Arka Arkaya! Neler Oluyor?
Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Demet Özdemir, daracık bluzundan taşan göğüsleriyle ortalığı yaktı yıktı. Sosyal medya ve magazin gündeminin bir anda en çok konuşulan konusu olan Özdemir’in son paylaşımındaki dekoltesine de yorumlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle yürekleri yangın yerine çeviren, en sonda rol almış olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisi sayesinde gündemdeki yerini bir an olsun kimseye kaptırmayan çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir’in son paylaşımını görenlerinse yüreği yandı. Kısa sürede tüm manşetlerde yer alan o haberi sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.