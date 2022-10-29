Sahra Işık Kimdir? Sahra Işık ve Eşinin Boşanma Kararı Verdiği An Şok Etti! Sahra Işık’ın Kocası İdris Aybirdi Kimdir?

Katıldığı Survivor Türkiye yarışmaları ile tanınan ve bu sayede adını geniş kitlelere ulaştıran Sahra Işık, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak, herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Üç yıldır evli olduğu İdris Aybirdi ile boşanma kararı aldığı öğrenilen Sahra Işık, o kararı bir süre askıya alarak, ilginç bir yönteme başvurdu. O yöntemi duyanlar ise, şaştı kaldı! Peki, Sahra Işık kimdir? Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi boşanıyor mı? Sahra Işık’ın kocası İdris Aybirdi kimdir? İşte, detaylar…