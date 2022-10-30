Survivor Sahra Işık ve İdris Aybirdi Boşanıyor! İdris Aybirdi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! İdris Aybirdi Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne İş Yapıyor!
Katıldığı Survivor Türkiye yarışmaları ile tanınan ve bu sayede adını geniş kitlelere ulaştıran Sahra Işık, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak, herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Üç yıldır evli olduğu İdris Aybirdi ile boşanma kararı aldığı öğrenilen Sahra Işık, o kararı bir süre askıya alarak, ilginç bir yönteme başvurdu. İşte Sahra Işık ile ilgili detaylar...
Katıldığı Survivor Türkiye yarışmaları ile tanınan ve bu sayede adını geniş kitlelere ulaştıran Sahra Işık, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak, herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Üç yıldır evli olduğu İdris Aybirdi ile boşanma kararı aldığı öğrenilen Sahra Işık, o kararı bir süre askıya alarak, ilginç bir yönteme başvurdu. O yöntemi duyanlar ise, şaştı kaldı! Peki, Sahra Işık kimdir? Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi boşanıyor mı? Sahra Işık’ın kocası İdris Aybirdi kimdir? İşte, detaylar…
30 Eki 2022 - 09:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.