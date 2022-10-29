Bir Peri Masalı Dizisinde "Olmaz" Denilen Oldu! Seyirciler Buz Gibi Kesildi; "Zengin Olunca İşler Değişiyor!" Yedikleri Yemek Zehir Oldu Çıktı! Meğer...

Reyting rekorları kıran ve hem oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken ve seyircilerin aklını başından alan Bir Peri Masalı dizisi 5. Bölümüyle hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan yapımı olmayı başardı. Olayların gitgide kötüleştiği bölümde Melis’in tüm yalanlarının bir anda ortaya çıkması izleyenleri şaşkına çevirdi. Tüm bunlar bir yana dursun sonrasında da kahvaltı masasında yaşananlar hem masadakileri hem de izleyicilerin nefesini kesti. Konuya dair akıllarda oluşan tüm soruların cevabı haberimizin devamında...

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