- 29 Eki 2022 - 13:03

Bir Peri Masalı Dizisinde "Olmaz" Denilen Oldu! Seyirciler Buz Gibi Kesildi; "Zengin Olunca İşler Değişiyor!" Yedikleri Yemek Zehir Oldu Çıktı! Meğer...

FOX TV ekranlarına damga vuran Bir Peri Masalı dizisinde olmaz denilenler oldu. Seyircilerin buz gibi kesildiği bölümde zengin olunca değişen işlerin sonunda yenilen yemek zehir olarak aileye döndü. İzleyenleri hayrete düşüren sahnelerin ardından olanlara seyirciler anlam veremedi. Peki, son bölüme damga vuran olay neydi?

Reyting rekorları kıran ve hem oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken ve seyircilerin aklını başından alan Bir Peri Masalı dizisi 5. Bölümüyle hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan yapımı olmayı başardı. Olayların gitgide kötüleştiği bölümde Melis’in tüm yalanlarının bir anda ortaya çıkması izleyenleri şaşkına çevirdi. Tüm bunlar bir yana dursun sonrasında da kahvaltı masasında yaşananlar hem masadakileri hem de izleyicilerin nefesini kesti. Konuya dair akıllarda oluşan tüm soruların cevabı haberimizin devamında...

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29 Eki 2022 - 13:03 Ankara- Yaşam

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