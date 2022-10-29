- 29 Eki 2022 - 12:58 G: 29 Eki 2022 - 13:06

Şahin Kendirci Kimdir, Kaç Yaşındadır? Şahin Kendirci Nasıl Ünlü Oldu? Şahin Kendirci’nin Acun Ilıcalı Bağlantısı Ağızları Açık Bıraktı!

Müslüm isimli sinema filminde Müslüm Gürses’in gençliğini canlandırmasıyla inanılmaz bir beğeni toplayan şarkıcı ve oyuncu Şahin Kendirci, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Programda Acun Ilıcalı ile ilgili konuşan Şahin Kendirci, açıkladıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. İşte Şahin Kendirci ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Müslüm isimli sinema filminde Müslüm Gürses’in gençliğini canlandırmasıyla inanılmaz bir beğeni toplayan şarkıcı ve oyuncu Şahin Kendirci, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Programda Acun Ilıcalı ile ilgili konuşan Şahin Kendirci, açıkladıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Öte yandan Şahin Kendirci ile Acun Ilıcalı arasındaki bağ herkesi şaşırtan bir başka bir detay oldu. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşındadır? Şahin Kendirci nasıl ünlü oldu? Şahin Kendirci’nin Acun Ilıcalı ile bağlantısı ne? İşte, detaylar…

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29 Eki 2022 - 12:58 - Magazin

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