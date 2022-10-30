Şahin Kendirci’nin Acun Ilıcalı Bağlantısı Ağızları Açık Bıraktı! Şahin Kendirci Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Şahin Kendirci Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Müslüm isimli sinema filminde Müslüm Gürses’in gençliğini canlandırmasıyla inanılmaz bir beğeni toplayan şarkıcı ve oyuncu Şahin Kendirci, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Programda Acun Ilıcalı ile ilgili konuşan Şahin Kendirci, açıkladıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. İşte Şahin Kendirci ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Müslüm isimli sinema filminde Müslüm Gürses’in gençliğini canlandırmasıyla inanılmaz bir beğeni toplayan şarkıcı ve oyuncu Şahin Kendirci, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Programda Acun Ilıcalı ile ilgili konuşan Şahin Kendirci, açıkladıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. Öte yandan Şahin Kendirci ile Acun Ilıcalı arasındaki bağ herkesi şaşırtan bir başka bir detay oldu. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşındadır? Şahin Kendirci nasıl ünlü oldu? Şahin Kendirci’nin Acun Ilıcalı ile bağlantısı ne? İşte, detaylar…
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30 Eki 2022 - 09:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.