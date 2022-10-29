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29 Eki 2022 - 13:07

Hangi Burç Su Gibidir? Makyaj Malzemelerine İhtiyaçları Yok! İşte Teniyle ve Pürüzsüz Yüzüyle Baş Döndüren Burçlar…

Her burcun karakteristik özellik olarak insanları etkilemesi gibi fiziksel özellikler üzerinde de etkisi bulunuyor. Bu bağlamda bazı burçlar görece çok daha güzel insanlar ortaya çıkarabiliyor. Özellikle de yükseleni bu listede yer alan burçlardan birine sahip olan insanların su gibi bir güzelliğe sahip olduğunu da söylemek pek tabii mümkün oluyor! Sizde su gibi güzel olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...