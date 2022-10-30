Deniz Uğur ve Reha Muhtar Arasında Neler Oluyor? Deniz Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Deniz Uğur Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ekranların ve tiyatro sahnelerinin tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Deniz Uğur, şimdilerde eskiden birliktelik yaşadığı ve bu birlikteliğinden iki çocuk sahibi olduğu ünlü haber spikeri Reha Muhtar ile davalık olmasıyla gündeme gelmeye başladı. Bir süredir devam eden dava ile konuşulan Deniz Uğur, bugün ortaya bomba gibi bir iddia attı. İşte detaylar...
Ekranların ve tiyatro sahnelerinin tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Deniz Uğur, şimdilerde eskiden birliktelik yaşadığı ve bu birlikteliğinden iki çocuk sahibi olduğu ünlü haber spikeri Reha Muhtar ile davalık olmasıyla gündeme gelmeye başladı. Bir süredir devam eden dava ile konuşulan Deniz Uğur, bugün ortaya bomba gibi bir iddia attı. Peki, Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında neler oluyor? Deniz Uğur ile Reha Muhtar neden davalık oldu? İşte, detaylar…
30 Eki 2022 - 10:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.