- 30 Eki 2022 - 10:01

Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, dün yeni bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinde yaşananlar dizinin seyircisini şoktan şoka sürüklemeyi bir kez daha başardı. Özellikle Rıza Baba’nın başına gelenler ile herkesi şoke eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümünden hemen sonra, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, dün yeni bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinde yaşananlar dizinin seyircisini şoktan şoka sürüklemeyi bir kez daha başardı. Özellikle Rıza Baba’nın başına gelenler ile herkesi şoke eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümünden hemen sonra, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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30 Eki 2022 - 10:01 - Dizi Haberleri

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