Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, dün yeni bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinde yaşananlar dizinin seyircisini şoktan şoka sürüklemeyi bir kez daha başardı. Özellikle Rıza Baba’nın başına gelenler ile herkesi şoke eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümünden hemen sonra, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, dün yeni bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinde yaşananlar dizinin seyircisini şoktan şoka sürüklemeyi bir kez daha başardı. Özellikle Rıza Baba’nın başına gelenler ile herkesi şoke eden Arka Sokaklar dizisinin son bölümünden hemen sonra, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Eki 2022 - 10:01 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.