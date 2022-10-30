En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Ekranların yeni bir sezona merhaba dediği eylül ayı itibariyle, kanallar arasında reyting yarışı da baş gösterdi. Bu reyting yarışının yanı sıra sosyal medya üzerinden de bir rekabet halinde olan televizyon kanallarının dizileri ile ilgili yapılan bir araştırma ortaya çıktı. Sosyal medyanın en çok konuşulan dizileri listesinin zirvesine oturan o dizi ise, herkesi şaşırtmayı başardı! İşte Dizi dünyasından detaylar...
Ekranların yeni bir sezona merhaba dediği eylül ayı itibariyle, kanallar arasında reyting yarışı da baş gösterdi. Bu reyting yarışının yanı sıra sosyal medya üzerinden de bir rekabet halinde olan televizyon kanallarının dizileri ile ilgili yapılan bir araştırma ortaya çıktı. Sosyal medyanın en çok konuşulan dizileri listesinin zirvesine oturan o dizi ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, sosyal medyada en çok konuşulan dizi hangisi? Sosyal medyanın konuştuğu diziler hangileri? İşte, detaylar…
30 Eki 2022 - 10:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.