En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Ekranların yeni bir sezona merhaba dediği eylül ayı itibariyle, kanallar arasında reyting yarışı da baş gösterdi. Bu reyting yarışının yanı sıra sosyal medya üzerinden de bir rekabet halinde olan televizyon kanallarının dizileri ile ilgili yapılan bir araştırma ortaya çıktı. Sosyal medyanın en çok konuşulan dizileri listesinin zirvesine oturan o dizi ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, sosyal medyada en çok konuşulan dizi hangisi? Sosyal medyanın konuştuğu diziler hangileri? İşte, detaylar…