Serdar Ortaç’ın Başına Gelmeyen Kalmadı… Sevenlerini Hüngür Hüngür Ağlattı, Kimse Gözüne Kulağına İnanamadı! “Ne Yapacağız Biz Sensiz…” Kimse Buna Hazır Değil…

Besteleri, şarkılarıyla yıllardır herkesin beğeniyle takip ettiği, iş hayatındaki başarısıyla dudak uçuklatan ancak özel hayatında pek yüzü gülmeyen ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile öyle bir haber geldi ki herkesin üzüntüden yüreği yandı. Sosyal medya ve magazin gündemini iyice sarsan bu gelişmeyle ilgili ortaya çıkan gerçek ile ilgili merak edilen tüm gelişmeleri sizin için adım adım derledik. Peki, ünlü sanatçının başına ne geldi?

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