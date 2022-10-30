Serdar Ortaç'tan Acı Dolu Açıklama! Sevenlerini Hüngür Hüngür Ağlattı, Kimse Gözüne Kulağına İnanamadı! “Ne Yapacağız Biz Sensiz…” Kimse Buna Hazır Değil…
Yıllardır şarkıları ve açıklamalarıyla yüreklere taht kuran Serdar Ortaç’ın başına gelmedi, sevenlerini hüngür hüngür ağlatan ve gören duyanın gözüne kulağına inanamayacağı olay herkesi yerle yeksan etti. Henüz kimsenin hazır olmadığı yürek burkan o olayı sizin için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Besteleri, şarkılarıyla yıllardır herkesin beğeniyle takip ettiği, iş hayatındaki başarısıyla dudak uçuklatan ancak özel hayatında pek yüzü gülmeyen ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile öyle bir haber geldi ki herkesin üzüntüden yüreği yandı. Sosyal medya ve magazin gündemini iyice sarsan bu gelişmeyle ilgili ortaya çıkan gerçek ile ilgili merak edilen tüm gelişmeleri sizin için adım adım derledik. Peki, ünlü sanatçının başına ne geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.