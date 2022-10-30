Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan Haber Var! Açıklama Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırılıp; Ameliyata Alınmıştı… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve replikleriyle hala televizyon seyircisinin konuştuğu yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle efsane dizi karakterleri arasındaki yerini alan ünlü oyunu Necati Şaşmaz’dan dün kötü bir haber gelmişti. İşte o haber sonrası son detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve replikleriyle hala televizyon seyircisinin konuştuğu yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle efsane dizi karakterleri arasındaki yerini alan ünlü oyunu Necati Şaşmaz’dan dün kötü bir haber gelmişti. Yoğun bakımda olduğu öğrenilen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu merak edilmeye başlanmıştı ki, beklenen açıklama bugün gerçekleştirildi. Peki, Necati Şaşmaz’ın nesi var, hastalığı ne? Necati Şaşmaz iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Necati Şaşmaz ile ilgili ne açıklaması geldi? İşte, detaylar…
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30 Eki 2022 - 10:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.