Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a Bomba Açıklama! İkinci Bebek Gündem Olmuştu; 39. Doğum Gününde İpler İnceldiği Yerden Koptu!
Ekranların yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ile ünlü stil danışmanı Başak Dizer’den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Paylaşımı Başak Dizer gerçekleştirirken; ünlü stilistin yaptığı paylaşım altına eşi Kıvanç Tatlıtuğ için söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin hayranları, hemen o paylaşımın altında buluştu! İşte detaylar...
Ekranların yakışıklı ve yetenekli isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ile ünlü stil danışmanı Başak Dizer’den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Paylaşımı Başak Dizer gerçekleştirirken; ünlü stilistin yaptığı paylaşım altına eşi Kıvanç Tatlıtuğ için söyledikleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin hayranları, hemen o paylaşımın altında buluştu! Peki, Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili ne paylaştı? Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili ne dedi? Sosyal medya kullanıcıları Başak Dizer’in paylaşımına ne gibi yorumlar da bulundu? İşte, detaylar…
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29 Eki 2022 - 16:06 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.