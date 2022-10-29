Mehmet Dinçerler’in Yeni Sevgilisi Bir İçim Su! “Hadise Ne Kaybettiğin Dön Bak!” Tepkiler Arka Arkaya… Ağızlar Açık Kaldı!

İş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz gün bir düğünde ünlü bir isim ile görüntülendi. Mehmet Dinçerler’in görüntülendiği o ismi görenler ise, bir hayli şaşırdı! Peki, Mehmet Dinçerler yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Dinçerler kiminle görüntülendi? Mehmet Dinçerler sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…