Mehmet Dinçerler’in Yeni Sevgilisi Bir İçim Su! “Hadise Ne Kaybettiğin Dön Bak!” Tepkiler Arka Arkaya… Ağızlar Açık Kaldı!
İş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz gün bir düğünde ünlü bir isim ile görüntülendi. Mehmet Dinçerler’in görüntülendiği o ismi görenler ise, bir hayli şaşırdı! İşte detaylar...
İş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz gün bir düğünde ünlü bir isim ile görüntülendi. Mehmet Dinçerler’in görüntülendiği o ismi görenler ise, bir hayli şaşırdı! Peki, Mehmet Dinçerler yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Dinçerler kiminle görüntülendi? Mehmet Dinçerler sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
29 Eki 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.