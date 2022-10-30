- 30 Eki 2022 - 10:21

Yalı Çapkını Dizisinin Finali Merak Uyandırdı! Sonu Felaketle Sonuçlanıyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı!

Hem sosyal medyanın hem de ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini hızla alan ve her bölümüyle tüm reyting gruplarında birinci olması ile dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Son bölümünde yaşananlar ile herkesi hayrete düşüren Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ve dizi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Hem sosyal medyanın hem de ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini hızla alan ve her bölümüyle tüm reyting gruplarında birinci olması ile dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Son bölümünde yaşananlar ile herkesi hayrete düşüren Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ise, açıklamalarıyla şaşkınlığı iki katına çıkardı! Peki, Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını hakkında ne dedi? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Eki 2022 - 10:21 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisinin Final Kararı Çoktan Çıktı! Yapımcı İstediği Şevki Kimsede Bulamadı, Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Final Kararı Çoktan Çıktı! Yapımcı İstediği Şevki Kimsede Bulamadı, Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… “Güle Güle!”
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ayvayı Yedi! Kanser Olduğu Yetmiyormuş Gibi Bir de Bunu Yaşadı... “Yazık Günah Ya!” Hayatı Zindana Dönüşmeye Başladı... mask
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ayvayı Yedi! Kanser Olduğu Yetmiyormuş Gibi Bir de Bunu Yaşadı... “Yazık Günah Ya!” Hayatı Zindana Dönüşmeye Başladı...
Bir Peri Masalı Dizisinde "Olmaz" Denilen Oldu! Seyirciler Buz Gibi Kesildi; "Zengin Olunca İşler Değişiyor!" Yedikleri Yemek Zehir Oldu Çıktı! Meğer... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde "Olmaz" Denilen Oldu! Seyirciler Buz Gibi Kesildi; "Zengin Olunca İşler Değişiyor!" Yedikleri Yemek Zehir Oldu Çıktı! Meğer...
Hafsanur Sancaktutan’ın Çırılçıplak Görüntüsü 83 Milyona Ulaştı! Mastürbasyon Sahnesi Daha Akıllardan Silinmemişti, Bir de Bu Eklendi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Hafsanur Sancaktutan’ın Çırılçıplak Görüntüsü 83 Milyona Ulaştı! Mastürbasyon Sahnesi Daha Akıllardan Silinmemişti, Bir de Bu Eklendi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Hayat Bugün Dizisinin Barış'ının Sonu Yürekleri Sızlattı! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek! Gözyaşları Sel Oldu Aktı... mask
Hayat Bugün Dizisinin Barış'ının Sonu Yürekleri Sızlattı! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek! Gözyaşları Sel Oldu Aktı...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Şok Eden Haber! Final Mi Oldu? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir? mask
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Şok Eden Haber! Final Mi Oldu? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir?
Camdaki Kız Dizisinde Büyük Şok! Feride'nin Aldığı Gizli Telefon Dünyasını Başına Yıktı! Köroğlu Konağı Zangır Zangır Sallandı! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Büyük Şok! Feride'nin Aldığı Gizli Telefon Dünyasını Başına Yıktı! Köroğlu Konağı Zangır Zangır Sallandı! Sosyal Medya Sallanıyor…
Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Aldatmaya Hazır Olun! Ferit ve Seyran Kendilerine Artık Hakim Olamıyor... Aşkları Alev Alev Yükseliyor! Pelin’in Aldatması Ortalığı Karıştırdı! mask
Yalı Çapkını Dizisinde Büyük Aldatmaya Hazır Olun! Ferit ve Seyran Kendilerine Artık Hakim Olamıyor... Aşkları Alev Alev Yükseliyor! Pelin’in Aldatması Ortalığı Karıştırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Merak Uyandırdı! Sonu Felaketle Sonuçlanıyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Merak Uyandırdı! Sonu Felaketle Sonuçlanıyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı!
Masterchef Yarışmasına Çeyrek Altın Şoku! Acun Ilıcalı Şartı Koydu; Sadece Bunu Yapanlara Anında Verilecek! Kupa Falan Bu Saatten Sonra Hikaye… mask
Masterchef Yarışmasına Çeyrek Altın Şoku! Acun Ilıcalı Şartı Koydu; Sadece Bunu Yapanlara Anında Verilecek! Kupa Falan Bu Saatten Sonra Hikaye…
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan Haber Var! Açıklama Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırılıp; Ameliyata Alınmıştı… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… mask
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan Haber Var! Açıklama Geldi! Apar Topar Hastaneye Kaldırılıp; Ameliyata Alınmıştı… Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!”
Deniz Uğur ve Reha Muhtar Arasında Neler Oluyor? Deniz Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Deniz Uğur Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Deniz Uğur ve Reha Muhtar Arasında Neler Oluyor? Deniz Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Deniz Uğur Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL