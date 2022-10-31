- 31 Eki 2022 - 14:33 G: 31 Eki 2022 - 14:34

Yalı Çapkını Dizisinin Finalini Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! Sonu Felaketle Bitiyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı!

Hem sosyal medyanın hem de ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini hızla alan ve her bölümüyle tüm reyting gruplarında birinci olması ile dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Son bölümünde yaşananlar ile herkesi hayrete düşüren Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ve dizi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Hem sosyal medyanın hem de ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini hızla alan ve her bölümüyle tüm reyting gruplarında birinci olması ile dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha seyirci karşısına çıktı. Son bölümünde yaşananlar ile herkesi hayrete düşüren Yalı Çapkını dizisi hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ise, açıklamalarıyla şaşkınlığı iki katına çıkardı! Peki, Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını hakkında ne dedi? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

31 Eki 2022 - 14:33 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Yürekleri Ağıza Getiren Haber! Dizi Final Mi Oldu, Bitti Mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir? mask
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Yürekleri Ağıza Getiren Haber! Dizi Final Mi Oldu, Bitti Mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir?
Yargı Dizisinde Ceylin'in Hamileliği Kesinleşti! Tam Tamına 7 Haftalık... Milyonların Tüyleri Diken Diken Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor! İşin Sonunda Tüm İpler Kopacak... mask
Yargı Dizisinde Ceylin'in Hamileliği Kesinleşti! Tam Tamına 7 Haftalık... Milyonların Tüyleri Diken Diken Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor! İşin Sonunda Tüm İpler Kopacak...
Gecenin Ucunda Dizisinde Macide ve Kazım Evleniyor! Nermin Kafasını Duvarlara Vuracak; Sinir Krizleri Geçirecek... Öğrenilenler Mide Bulantısı Yaptı, Kusturdu... mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Macide ve Kazım Evleniyor! Nermin Kafasını Duvarlara Vuracak; Sinir Krizleri Geçirecek... Öğrenilenler Mide Bulantısı Yaptı, Kusturdu...
Camdaki Kız Dizisinde Selen Krizi Giderek Büyüyor! Dizide Herkes Birbirini Aldatıyor; Kimsenin Utanma Duygusu Yok! Yanında Kocası Olduğu Halde Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Yok Artık! mask
Camdaki Kız Dizisinde Selen Krizi Giderek Büyüyor! Dizide Herkes Birbirini Aldatıyor; Kimsenin Utanma Duygusu Yok! Yanında Kocası Olduğu Halde Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Yok Artık!
Üç Kız Kardeş Dizisinde “Somer” Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! “Kartal” Sayfası Türkan’ın Gönlünde Açıldı… Öyle Bir İsimle Anlaşma Yapıldı Ki, Şok Olacaksınız! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde “Somer” Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! “Kartal” Sayfası Türkan’ın Gönlünde Açıldı… Öyle Bir İsimle Anlaşma Yapıldı Ki, Şok Olacaksınız!
Hayat Bugün Dizisinin Barış'ı Yürekleri Sızlattı! Final Sahnesinde Gözyaşları Sel Olacak! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek! mask
Hayat Bugün Dizisinin Barış'ı Yürekleri Sızlattı! Final Sahnesinde Gözyaşları Sel Olacak! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek!
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Gerçek Babası Belli Oldu! O İsim Yıllar Sonra Döndü, Yaktı Yıktı! Ortalık Zangır Zangır Sallanacak... Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş... mask
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş...
Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! Mahkum Neden Bitiyor? FOX TV FİNAL İpini Kesti! Mahkum Neden Final, Neden Erken Bitti? mask
Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! Mahkum Neden Bitiyor? FOX TV FİNAL İpini Kesti! Mahkum Neden Final, Neden Erken Bitti?
O Kız Dizisinde Zeynep Reytingleri Yükseltti! Sitare'nin Yeni Gözdesi Zeynep İn, Ozan Out Oldu! Yeni Dünyanın Kapıları Sonuna Kadar Açıldı!! Baba Kadir Şaşkın... mask
O Kız Dizisinde Zeynep Reytingleri Yükseltti! Sitare'nin Yeni Gözdesi Zeynep İn, Ozan Out Oldu! Yeni Dünyanın Kapıları Sonuna Kadar Açıldı!! Baba Kadir Şaşkın...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Şok Etti! Kıskançlık Strateji Duyanları Şaşırttı! Her şey Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi... mask
Mehmet Dinçerler'in Hadise Manevrası Şok Etti! Kıskançlık Strateji Duyanları Şaşırttı! Her şey Canlı Yayında Açıklanınca Milyonlar Mosmor Kesildi...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Yürekleri Ağıza Getiren Haber! Dizi Final Mi Oldu, Bitti Mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir? mask
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Yürekleri Ağıza Getiren Haber! Dizi Final Mi Oldu, Bitti Mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir?
Emeklilere, İşsizlere ve Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! En Az 5400 Lira Anında Hesaplara Yatıyor! Böylesi İlk Kez Görülüyor… mask
Emeklilere, İşsizlere ve Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! En Az 5400 Lira Anında Hesaplara Yatıyor! Böylesi İlk Kez Görülüyor…
Murat Yıldırım’ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızı Miray’ı Tutuşu Herkesi Korkuttu! Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!” mask
Murat Yıldırım’ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızı Miray’ı Tutuşu Herkesi Korkuttu! Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!”
Yasemin Özilhan’ın Kuyruklu Minisiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Görenlerin Nefesi Kesildi! Sosyal Medyada Alevli Beğeni Rekoru Geldi... “Haya Sanat Güzel Bacım!” mask
Yasemin Özilhan’ın Kuyruklu Minisiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Görenlerin Nefesi Kesildi! Sosyal Medyada Alevli Beğeni Rekoru Geldi... “Haya Sanat Güzel Bacım!”
Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Elektrik Faturasının Az Gelmesi İçin Neler Yapılmalı? mask
Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Elektrik Faturasının Az Gelmesi İçin Neler Yapılmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL